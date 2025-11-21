Nicht nur das Zweitliga-Team des 1. FC Magdeburg spielt am Sonnabend auswärts, sondern auch die Reserve. Der Ball wird sogar zeitweise parallel rollen in Düsseldorf und Potsdam.

Wie die FCM-Profis: U 23 will nach Liga-Pause auswärts siegen

Daniel Wölfel gibt die Richtung vor: Am Sonnabend soll für den FCM II ein Sieg her.

Magdeburg - Zehn Tage liegen zwischen der Partie des FCM II gegen Zehlendorf und dem Auswärtsspiel beim SV Babelsberg an diesem Sonnabend (14 Uhr). Eine solche Pause kommt im Regionalliga-Alltag eher selten vor. Und doch blickt Trainer Daniel Wölfel auf „normale“ Tage zurück, wie er sagt.