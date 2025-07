Magdeburg - Die U23 des 1. FC Magdeburg hat am Donnerstagabend das Sachsen-Anhalt-Derby gegen Aufstiegsfavorit Hallescher FC mit 0:1 (0:1) verloren. In einer Begegnung, die aufgrund der geschlossenen Heimbereiche in der Avnet Arena eine ganz seltsame Atmosphäre hatte, kämpfte der Underdog von der Elbe tapfer, unterlag aber aufgrund eines Missgeschicks.

Die erste Chance dieses eigentümlichen Fußballabends gehörte noch dem Magdeburger Unterbau. Albert Millgramm kam nach einem Einwurf zum Abschluss, setzte das Leder aber über den Kasten (9.). Die Gäste aus Halle gingen wenig später mit ihrem ersten Angriff in Führung. Nach einem langen Ball ließ sich FCM-Verteidiger Marvin Pohl viel zu leicht abschütteln, Fatlum Elezi scheiterte noch an Torhüter Noah Kruth, doch der Abpraller ging vom Bein des unglücklichen Julius Pfennig ins eigene Tor (16.).

Bärenstarker Kruth hält FCM im Spiel

Die Hausherren taten sich in der Folge schwer, gefährlich ins Angriffsdrittel zu kommen. Eine wirkliche Reaktion auf den bitteren Gegentreffer blieb aus. Im Endspurt des ersten Durchgangs erhöhte dafür der HFC die Schlagzahl - und hätte mehrmals erhöhen können. Max Kulke traf nach einem starken Angriff die falsche Entscheidung (30.). Profi-Keeper Kruth parierte sowohl gegen Joscha Wosz (33.) als auch gegen Fabrice Hartmann (36.) und Malek Fakhro (42.) stark.

Nach dem Seitenwechsel war es weiter Kruth, dem die Bühne auf Magdeburger Seite gehörte. Nach einem Eckstoß rettete der 22-Jährige gegen Fakhro (62.). Nur eine Minute später wehrte er einen Freistoß der Saalestädter ab. Mit einem Schuss aus der zweiten Reihe von Felix Vogler hatten die Blau-Weißen mal wieder eine Chance (66.). Der eingewechselte Elisio Widmann zielte über den Kasten (77.).

HFC-Routinier Löhmannsröben sieht Rot

Da der HFC nach der Pause nicht mehr viel tat und es im Laufe der Partie verpasst hatte, die Entscheidung herbeizuführen, blieb das Sachsen-Anhalt-Derby bis zum Schluss spannend. Blau-Weiß wurde mutiger und war nach einem unangebracht hohen Bein von Jan Löhmannsröben plötzlich in Überzahl. Der Ex-Magdeburger war bereits verwarnt und sah die Ampelkarte (83.).

Das Spiel wurde nun hektisch. Der Co-Trainer der Gäste sah sogar noch glatt Rot, der nimmermüde HFC-Coach Robert Schröder Gelb wegen Meckerns. Sportlich tat sich nicht mehr viel, die Hallenser retteten die drei Punkte ins Ziel.

Tore: 0:1 Julius Pfennig (16., Eigentor). Bes. Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Jan Löhmannsröben (84.), Rote Karte für einen Co-Trainer des HFC (90.).

1. FC Magdeburg U23: Kruth - Nadjombe, Pfennig, Pohl (71. Zajusch), Vogler - Kamm, Giesen (71. Schößler) - Sanogo (57. Widmann), Mergner (85. Frenzel), Millgramm - Bytyqi (85. Hink).

Hallescher FC: Müller - Landgraf, Schmedemann, Löhmannsröben, Hauptmann - Elezi, Stierlin, Kulke - Wosz (71. Akono), Fakhro (71. Baro), Hartmann (57. Damelang, 88. Kastull).