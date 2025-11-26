weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. FCM II nach der deftigen Pleite gegen Lok: Lernen durch Schmerzen?

Der Hinserien-Abschluss gegen Lok Leipzig zeigt dem U-23-Team des 1. FC Magdeburg wie schon andere Partien gnadenlos auf, wo es für eine Weiterentwicklung in der Rückrunde besser werden muss.

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 27.11.2025, 00:39
So hatten sich die Spieler des 1. FC Magdeburg II das Hinserien-Finale nicht erhofft.
So hatten sich die Spieler des 1. FC Magdeburg II das Hinserien-Finale nicht erhofft. (Foto: Eroll Popova)

Magdeburg - Nach dem Gegentreffer zum 0:4 hatte FCM-Keeper Noah Kruth am Mittwoch gegen Lok Leipzig endgültig die Faxen dicke. Der 22-Jährige ließ den Frust mit einem Tritt an den Pfosten raus.