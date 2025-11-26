EINORDNUNG DER REGIONALLIGA-PARTIE FCM II nach der deftigen Pleite gegen Lok: Lernen durch Schmerzen?

Der Hinserien-Abschluss gegen Lok Leipzig zeigt dem U-23-Team des 1. FC Magdeburg wie schon andere Partien gnadenlos auf, wo es für eine Weiterentwicklung in der Rückrunde besser werden muss.