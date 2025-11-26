EINORDNUNG DER REGIONALLIGA-PARTIE FCM II nach der deftigen Pleite gegen Lok: Lernen durch Schmerzen?
Der Hinserien-Abschluss gegen Lok Leipzig zeigt dem U-23-Team des 1. FC Magdeburg wie schon andere Partien gnadenlos auf, wo es für eine Weiterentwicklung in der Rückrunde besser werden muss.
Aktualisiert: 27.11.2025, 00:39
Magdeburg - Nach dem Gegentreffer zum 0:4 hatte FCM-Keeper Noah Kruth am Mittwoch gegen Lok Leipzig endgültig die Faxen dicke. Der 22-Jährige ließ den Frust mit einem Tritt an den Pfosten raus.