Der 1. FC Magdeburg ist vom Pech verfolgt, die Situation im Abstiegskampf wird immer komplizierter. Der Club benötigt nun vor allem eines: Nehmerfähigkeiten. Ein Kommentar.

Verletzungsmisere des FCM darf nicht zur Ausrede werden

Abwehr-Routinier Tobias Müller wird dem 1. FC Magdeburg mehrere Wochen mit einer Bänderverletzung fehlen.

Magdeburg - Als wäre der 18. Tabellenplatz in Liga zwei als Ausgangsposition nicht schon schlimm genug, hat der 1. FC Magdeburg mit seinem enormen Verletzungspech in der Defensive die nächste richtig schwere Hypothek im Abstiegskampf auferlegt bekommen.