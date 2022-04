1. FC Magdeburg verliert erneut beim Halleschen FC

Florian Kath (l./gegen Julian Derstroff und Marcel Titsch-Rivero) hatte nach der Pause die ersten große Chance für den FCM per Kopfball. Amara Condé (r.) gelang die Magdeburger Führung in den 20. Minute.

Halle - Schon als der Hallesche FC und der 1. FC Magdeburg gestern Abend unter Flutlicht das Grün im Leuna-Chemie-Stadion betreten haben, lag die besondere Brisanz dieses Drittliga-Spiels in der Luft. Auch wenn die aktive Fanszene der Blau-Weißen dem Sachsen-Anhalt-Derby ferngeblieben war, sang der mit 600 Anhängern gefüllte Gästeblock von Beginn an lautstark gegen die Heimkulisse an. Am Ende aber war es das Heimteam, das sich nach einem 3:2 (1:1)-Erfolg mit „Derbysieger“-Gesängen feiern lassen durfte.