Der 1. FC Magdeburg hat seinen finalen Test der Vorbereitung verloren. In der heimischen Avnet Arena unterlagen die Blau-Weißen dem italienischen Zweitligisten Sampdoria Genua mit 2:4 (2:1).

Jason Ceka (M.) wirbelte gegen die Mannschaft von Ex-Weltmeister Andrea Pirlo (r.) in der Magdeburger Offensive. Am Ende verlor der FCM trotz 2:0-Führung.

Magdeburg - Einen Tag nach der erfolgreichen Generalprobe beim englischen Zweitligisten Norwich City (1:0) hat der 1. FC Magdeburg sein finales Testspiel der Vorbereitung mit der zweiten Garde verloren. In der heimischen Avnet Arena unterlag die Mannschaft von Christian Titz am Sonnabend dem von Ex-Weltmeister Andrea Pirlo gecoachten italienischen Zweitligisten Sampdoria Genua mit 2:4 (2:1).

Startelf-Debütanten bringen den FCM in Führung

Dabei hatten die Blau-Weißen vor 3148 Zuschauern zunächst stark losgelegt. Die Startelf-Debütanten Aleksa Marusic und Livan Burcu sorgten in der Offensive gemeinsam mit Jason Ceka für viel Betrieb - und für die ersten Tore. Burcu brachte den FCM nach einem Patzer des italienischen Keepers Nicola Ravaglia in Führung (16.), Marusic erhöhte mit einem noch abgefälschten Schuss auf 2:0 (26.).

Doch im weiteren Verlauf schlichen sich zunehmend Fehler ins dominante Spiel der Magdeburger ein. Ein solcher ging dem Anschlusstreffer voraus: Falko Michel, der auf der Sechs zum Einsatz kam, spielte einen bösen Fehlpass, den Fabio Baroni zum Pausenstand verwertete.

Sampdoria Genua trifft dreimal binnen vier Minuten

Nach dem Seitenwechsel konnten die Blau-Weißen dann nicht mehr an die gute Leistung aus den ersten 45 Minuten anknüpfen - und mit den Auswechslungen von Marusic und Burcu (57. Minute) war der Stecker offensiv gezogen. Genua wurde dominanter, glich in der 68. Minute aus (Torschütze stand nicht auf dem Spielberichtsbogen) und legte anschließend zwei weitere schnelle Treffer durch den eingewechselten Antonino La Gumina (70., 71.) nach. In der Folge ging die Partie ohne weitere große Höhepunkte zu Ende.