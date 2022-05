1. FC Magdeburg verliert zwei wichtige Stützen und das Spiel bei Viktoria Köln

Magdeburg - Tobias Müller konnte es nicht fassen. Es war eine Mischung aus Unglaube, Frust und Wut, die dem Kapitän des 1. FC Magdeburg ins Gesicht geschrieben stand, als dieser am Freitagabend wegen einer Notbremse an Simon Handle bereits in der dritten Minute des Feldes verwiesen wurde. Mehrfach schlug sich der 27-Jährige beim Gang in die Kabine auf die Stirn, entlud seinen Ärger an der Seitenlinie noch mit einem Tritt an die Werbebande, ehe er schließlich fluchend in die Katakomben des Sportparks Höhenberg verschwand. Die folgende 0:1-Niederlage beim FC Viktoria nahm der Rotsünder dann auch auf seine Kappe.