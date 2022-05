1. FC Magdeburg: Vertrag von Florian Kath verlängert

Magdeburg - Florian Kath bleibt beim 1. FC Magdeburg, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung des Fußballvereins. In der vergangenen Spielzeit kam er auf 21 Drittligapartien (drei Tore).

Kath wechselte 2013 von der TSG Balingen in die U23 des SC Freiburg. Dort konnte er Erfahrungen in der Regionalliga Südwest sammeln und bestritt in den Folgejahren 71 Partien (elf Tore, zehn Vorlagen). Parallel dazu gehörte er ab Sommer 2014 dem Bundesliga-Kader der Breisgauer an und sammelte hier Erfahrungen in 25 Erstliga- (ein Tor) sowie vier Zweitligapartien.

2016/2017 spielt Kaths zum ersten Mal beim 1. FCM

Zudem verbuchte er zwei Spiele im DFB-Pokal. In der Saison 2016/2017 kam der 27-Jährige, der in Balingen (Baden-Württemberg) geboren wurde, zum ersten Mal auf Leihbasis vom SC Freiburg zum 1. FC Magdeburg.

Der 1,86 Meter große Linksfuß stand in dieser Spielzeit 19-Mal (drei Treffer, zwei Vorlagen) in der 3. Liga auf dem Rasen. Seit Sommer 2020 spielt Kath erneut beim FCM. Insgesamt verbuchte er für den Club bisher 50 Drittligaspiele (sechs Tore, drei Vorlagen).

Geschäftsführer und Trainer zur Vertragsverlängerung

Otmar Schork, Geschäftsführer Sport des 1. FC Magdeburg sagte zur Vertragsverlängerung: „Florian hat bereits seine Bundesligatauglichkeit unter Beweis gestellt. Bei uns hat er seine Qualitäten in der vergangenen Saison immer wieder eingebracht. Leider haben ihm Verletzungen zeitweise zu schaffen gemacht. Wichtig wird deshalb sein, dass er weitestgehend gesund und fit bleibt.“

Christian Titz, Cheftrainer des 1. FC Magdeburg: „Für uns ist Florian ein wichtiger Baustein, da er auf sehr vielen Positionen einsetzbar ist. Leider ist er zuletzt durch Verletzungen zurückgeworfen worden. Er hat die Qualität, sofort gute Leistungen zu bringen, wenn er ins Spiel kommt.“