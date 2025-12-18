Wie kam es zur problematischen Hinrunde beim FCM? Wie geht es nun weiter? Was wird aus Petrik Sander? Und kommt Martijn Kaars? Darüber wurde im Videotalk ausführlich diskutiert.

"Es war auch viel Theater neben dem Platz": Experten-Videotalk zum FCM

Wie lief die Hinrunde für den 1. FC Magdeburg, was ist für die Rückrunde zu erwarten und gibt es Transfers im Winter? Darüber sprach Moderator Torsten Grundmann mit FCM-Reporter Tobias Buschendorf und Sportkoordinator Ben Binkle.

Magdeburg/DUR - Wilder Transfersommer, Trainerentlassung, Abstiegskampf und zuletzt ein Aufwärtstrend: Die Hinrunde hielt beim 1. FC Magdeburg viele Themen bereit.

Über diesen diskutierten Moderator Torsten Grundmann, Tobias Buschendorf (FCM-Reporter der Volksstimme) und Ben Binkle (Sportkoordinator Digital) in einem Videotalk.

FCM-Talk zur Winterpause hier im Video

Unter Petrik Sander hatte sich der FCM zuletzt stabilisiert und das Tabellenende der 2. Bundesliga verlassen. "Ich würde mich sehr wundern, wenn der Club nicht mit dem Trainer in die Rückrunde geht", sagte Ben Binkle über die Personalie Sander.

Zur sportlichen Talfahrt des FCM vor allem im Sommer und Herbst mein Tobias Buschendorf: "Die Rahmenbedingungen waren wild, es hat vieles nicht funktioniert." Einzelne Spieler seien für die Krise nicht verantwortlich zu machen: "Es war auch viel Theater neben dem Platz."

Gesprochen wurde auch über einen Namen, der die FCM-Fans ins Schwärmen bringt: Martijn Kaars. Gibt es die Chance auf eine Winter-Leihe des Ex-Torjägers, oder ist das nur ein Luftschloss? Alle Antworten gibt's im Video.