Martin Hoffmann räumt seinem 1. FC Magdeburg beim 1. FC Kaiserslautern Chancen ein. Allerdings dürfe er nicht wieder so sträflich mit seinen Möglichkeiten umgehen.

Martin Hoffmann sieht den 1. FC Magdeburg beim 1. FC Kaiserslautern in der Außenseiterrolle.

Magdeburg - Der FCM ist seit drei Spielen ungeschlagen, dennoch war das letzte Spiel für mich ein kleiner Dämpfer. Die Situation ist durch das späte Unentschieden gegen Kiel nicht entspannter geworden, aber zumindest haben wir den Anschluss ans untere Mittelfeld gehalten.