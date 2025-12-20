weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  Volksstimme Dreierkette zum 1. FC Magdeburg: Martin Hoffmann fordert bessere Chancenverwertung

Kolumne: Dreierkette FCM-Legende Martin Hoffmann fordert: Nutzt Eure Chancen!

Martin Hoffmann räumt seinem 1. FC Magdeburg beim 1. FC Kaiserslautern Chancen ein. Allerdings dürfe er nicht wieder so sträflich mit seinen Möglichkeiten umgehen.

Von Tobias Buschendorf 20.12.2025, 08:00
Martin Hoffmann sieht den 1. FC Magdeburg beim 1. FC Kaiserslautern in der Außenseiterrolle.
Martin Hoffmann sieht den 1. FC Magdeburg beim 1. FC Kaiserslautern in der Außenseiterrolle. (Grafik: IMAGO/Truxa)

Magdeburg - Der FCM ist seit drei Spielen ungeschlagen, dennoch war das letzte Spiel für mich ein kleiner Dämpfer. Die Situation ist durch das späte Unentschieden gegen Kiel nicht entspannter geworden, aber zumindest haben wir den Anschluss ans untere Mittelfeld gehalten.