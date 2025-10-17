Im Gastspiel beim SV Darmstadt 98 stellt der 1. FC Magdeburg die Uhren wieder auf Null. Die Interimstrainer Sander und Ibold haben einen Plan für den Neustart, bei dem wohl auch Christian Titz eine Rolle spielt.

Sander und Ibold schicken die FCM-Profis zurück in die "Wohlfühloase"

Petrik Sander soll den 1. FC Magdeburg zusammen mit Pascal Ibold wieder auf Kurs bringen - am besten schon gegen Darmstadt 98.

Magdeburg - Im Vorfeld des kommenden Auswärtsspiels, am Sonntag beim SV Darmstadt 98 (13.30 Uhr, live bei Sky) hat Petrik Sander eine interessante Beobachtung gemacht. "Es ist erstaunlich, wie viele Spieler wieder gesund sind. Wir haben nur drei Ausfälle. Das gab es in der letzten Zeit eher nicht", bemerkte der Interimstrainer des 1. FC Magdeburg in der obligatorischen Spieltagspressekonferenz.