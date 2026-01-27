weather bedeckt
  4. FCM: Nach aufwühlendem Derby Mini-Vorbereitung für Hannover

Gerade einmal drei Trainingstage liegen zwischen dem Spiel gegen Dynamo Dresden und dem Duell zwischen Hannover 96. Was die kurze Vorbereitung für den 1. FC Magdeburg bedeutet. 

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 27.01.2026, 16:00
Baris Atik und Alexander Nollenberger wollen mit dem 1. FC Magdeburg beim nächsten Flutlicht-Heimspiel Christian Titz und Hannover 96 besiegen.
Magdeburg - Das Ostduell gegen Dynamo Dresden hinter sich zu lassen, ist für den 1. FC Magdeburg beileibe nicht einfach. Die Gewalteskalation bei der Zweitliga-Partie überlagert weiter alles. Und eine Derby-Pleite muss man erstmal abschütteln.