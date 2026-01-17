Ein besonderes Thema begleitete die Partie zwischen Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Magdeburg im Vorfeld – und es fiel umso mehr nach dieser ungleichen Begegnung auf: der Start ins Jahr 2026 beider Teams.

Baris Atik zog bei seinem Tor mal wieder in seiner typischen Manier nach innen – und war von den Braunschweig-Akteuren nicht aufzuhalten.

Braunschweig - Vor dem Zweitliga-Duell „Kein Trainingslager“ (Eintracht Braunschweig) gegen „Trainingslager“ (1. FC Magdeburg) gab es denkbare Szenarien. Es könne ein Vorteil für die Gastgeber sein, keine Reisestrapazen und Wetter-Umgewöhnung erlebt zu haben, lautete ein Theorie. Womöglich würde sich auf dem Rasen des Eintracht-Stadions auch ein Leistungsvorsprung der Sachsen-Anhalter durch Camp und Testspiele in der Wärme zeigen. Es ließ sich jedoch so oder so von Nuancen ausgehen. Tatsächlich aber zeigte sich am Freitag beim beeindruckenden 3:0-Sieg des FCM ein riesiger Unterschied. Einer, die die Eintracht schockierte.