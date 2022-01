1. FC Magdeburg wird vom DFB bestraft

Fans des 1. FC Magdeburg zünden während des Heimspiels gegen den SC Verl am 7. November 2021 Pyro. Der DFB belegte den 1. FC Magdeburg dafür jetzt mit einer Geldstrafe.

Magdeburg – Das war ein teurer Spaß. Der 1. FC Magdeburg muss wegen dem Einsatz von Pyrotechnik eine heftige Geldstrafe bezahlen. Das entschied das DFB-Sportgericht. Die Geldstrafe fällt allerdings tiefer aus als normal.

Der Drittligist muss nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes insgesamt 27 550 Euro bezahlen. Davon können bis zu 9150 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwendet werden. In der Partie gegen den FC Viktoria 1889 Berlin am 23. Oktober brannten Magdeburger Zuschauer mindestens 45 Bengalische Feuer ab, beim Spiel gegen den SC Verl am 7. November mindestens 50.

Normalerweise wäre die Geldstrafe noch höher ausgefallen: Das Sportgericht gewährt derzeit generell einen Nachlass von 25 Prozent mit Rücksicht auf die finanziellen Einbußen der Clubs in Corona- Zeiten. Der 1. FC Magdeburg hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig. (dpa)