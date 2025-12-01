Mateusz Zukowski sorgt mit seinem Doppelpack gegen Nürnberg für Hoffnung im Angriff des 1. FC Magdeburg. Um einen Lückenfüller in der Not handelt es sich beim Torschützen nicht.

Warum Matchwinner Zukowski beileibe keine Notlösung für den FCM ist

So sah die Begeisterung von Mateusz Zukowski am Sonnabend aus.

Magdeburg - Um die Schwäche des 1. FC Magdeburg im Angriff zu beschreiben, nutzte Petrik Sander zuletzt Buchstaben. Der Coach sprach von Spieler „X“, der nicht netzt. Und Sander, der sich federführend um die Angreifer kümmert, erwähnte Spieler „Y“ mit dem gleichen Problem.