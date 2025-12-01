weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. FCM: Warum Zukowski beileibe keine Notlösung ist

STURMPROBLEM DES CLUBS Warum Matchwinner Zukowski beileibe keine Notlösung für den FCM ist

Mateusz Zukowski sorgt mit seinem Doppelpack gegen Nürnberg für Hoffnung im Angriff des 1. FC Magdeburg. Um einen Lückenfüller in der Not handelt es sich beim Torschützen nicht.  

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 01.12.2025, 09:58
So sah die Begeisterung von Mateusz Zukowski am Sonnabend aus.
So sah die Begeisterung von Mateusz Zukowski am Sonnabend aus. (Foto: Eroll Popova)

Magdeburg - Um die Schwäche des 1. FC Magdeburg im Angriff zu beschreiben, nutzte Petrik Sander zuletzt Buchstaben. Der Coach sprach von Spieler „X“, der nicht netzt. Und Sander, der sich federführend um die Angreifer kümmert, erwähnte Spieler „Y“ mit dem gleichen Problem.