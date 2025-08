Magdeburg/DUR – Es war ein Detail, doch womöglich ein mitentscheidendes bei der 0:1-Niederlage des 1. FC Magdeburg gegen Eintracht Braunschweig. Vielleicht hatte Jean Hugonet vor dem Treffer durch Mehmet Aydin (82.) kurz die Konzentration verloren – wegen eines Zettels.

Das Trainerteam hatte diesen kurz vor dem 0:1 gereicht. Und Hugonet, der bei dem Tor schlecht aussah, hatte den Zettel sogar noch in der Hand, als die Kugel eingeschlagen war.

Die an dem Nachmittag insgesamt sehr harmlosen Braunschweiger jubelten mit ihren 3.000 mitgereisten Fans und FCM-Schlussmann Dominik Reimann trat emotional gegen den Pfosten. Er verspürte mutmaßlich Ärger, nicht an die gute erste Halbzeit angeknüpft zu haben. Frust über Aydins Sonntagsschuss aus 32 Metern. Und Wut, trotz der rund 40-minütigen Überzahl nach dem Platzverweis für Kevin Ehlers (54./gestrecktes Bein) hinten zu liegen.

„Es ist natürlich ein gebrauchter Nachmittag, wir hatten uns viel aufgenommen und sind sehr enttäuscht“, sagte Magdeburgs neuer Trainer Markus Fiedler nach dem extrem bitteren Auftakt in die Saison vor 28.780 Zuschauern im ausverkauften Stadion, was einen Vereinsrekord bedeutete. Der FCM war am Wochenende das einzige (!) Heimteam der 2. Liga, die nicht siegte. Und das gegen fußballerisch kaum überzeugende Gäste, die als Abstiegskandidat gelten.

BTSV-Coach Heiner Backhaus ging offen darauf ein, dass der Dreier für seine Männer glücklich war: „Wir hätten zur Halbzeit 2:0 hinten liegen können.“ Doch er verwies sinngemäß auf den alten Spruch, dass das Glück mit den Tüchtigen sei. Die Leidenschaft seiner Schützlinge hatte ihn sehr begeistert. „Diese Mentalität wurde am Ende belohnt und aufgrund der Mentalität ist der Sieg nicht unverdient“, meinte der 43-Jährige, der heiser vom Coaching war.

FCM im Derby nochmal mehr gefordert jetzt

In Bezug auf die Magdeburger lässt sich positiv feststellen, dass sie anders als teils in der Vorbereitung beileibe keine sehr schlechte Leistung zeigten. In Hälfte eins, in der die Auswechslung von Andi Hoti für Fiedler die einzig sinnvolle Option war, agierte der Club klasse. Als einziges Manko erwies sich da die Chancenverwertung. „Sehr enttäuscht“ blickte Kaars darauf, auch deshalb mit leeren Händen dazustehen, weil allein er drei Top-Chancen nicht in Tore ummünzen konnte.

Für fragende Gesichter auf den Rängen sorgte es hingegen, dass dem FCM nach der vielversprechenden ersten Hälfte nach der Pause offensiv nicht mehr viel gelang.

„Wir haben in Überzahl den Zugriff verloren“, so Kaars. Warum wusste er nicht – ebenso wenig wie Herbert Bockhorn, der nach Kreuzbandriss sein Liga-Comeback gab. Fiedler äußerte: „Wir haben nicht mehr die Räume gefunden.“ Zu ungeduldig und fahrig habe sein Team jetzt gespielt.

In Dresden sind die Blau-Weißen nach fünf Spielen ohne Sieg hintereinander (wenn man die Vorbereitung miteinbezieht), nun schon unter Zugzwang. Die FCM-Anhänger, die sich gegen Braunschweig bereits aufs Derby einstimmten, erwarten dann einen guten Auftritt. „Wir wollen immer gewinnen und in Dresden vielleicht nochmal ein bisschen mehr, weil es ein wichtiges Spiel für die Fans ist“, so Kaars.