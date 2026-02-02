Lang sieht es nach einem Winter ohne Neuzugänge aus. Dann gibt der 1. FC Magdeburg den Tachie-Transfer bekannt.

Sonderbares Transfer-Finale: Und dann kommt doch noch einer zum FCM

Magdeburg - Als das Schließen des Transferfensters am Montag im Kreise der Mannschaft des 1. FC Magdeburg Thema war, dachte sich Mittelfeldmann Dariusz Stalmach: „Wirklich? Ist heute die Deadline?“ Er habe das nicht auf dem Schirm gehabt, erzählte der 20-Jährige mit einem Lachen auf Nachfrage der Volkstimme. Wenn so kurz vor dem Ende der Wechselperiode noch jemand käme, würde er diesen oder diese Spieler herzlich begrüßen, so Stalmach.