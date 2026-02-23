weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Die Lage in der 2. Bundesliga Gut für den FCM: Der Abstiegskampf ist ein Schneckenrennen

Die Angst ist groß im Fanlager des 1. FC Magdeburg. Positiv jedoch: Auch die vielen anderen Kellerteams punkten beileibe nicht ausgiebig. Vielerorts herrscht Krisenstimmung.

Von Yannik Sammert 23.02.2026, 14:21
War keineswegs begeistert am vergangenen Freitag: Mitch Kniat von Arminia Bielefeld. (Foto: Imago Images/Zink)

Magdeburg - Vier Niederlagen in den vergangenen fünf Ligapartien – diese Bilanz des 1. FC Magdeburg erscheint düster. Doch trotz derzeitigen Probleme und Sorgen gab es am Wochenende etwas, das die Blau-Weißen ermutigen kann.