FCM: Bereit für die Mission Klassenerhalt

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg befindet sich in den letzten Zügen, bevor der Alltag in der 2. Bundesliga ruft. Bis zum Rückrunden-Auftakt bei Fortuna Düsseldorf am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) steht der Aufsteiger vor einer entscheidenden Woche.

Weiterlesen mit Volksstimme+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf volksstimme.de. Sie sind bereits E-Paper oder Volksstimme+ Abonnent? Hier anmelden Flexabo Volksstimme+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie Volksstimme+ >>HIER<< dazubuchen. Weitere Informationen zu Volksstimme+ finden Sie hier.