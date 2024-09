Der Rücktritt des Darmstadt-Trainers Lieberknecht ist die erste Trennung von einem Coach in dieser Saison. Weitaus entspannter stellt sich die Lage bei Köln und Hertha dar.

Magdeburg - Am Sonntag hat es die erste Trennung von einem Trainer in der noch jungen Zweitliga-Saison gegeben. Außerdem läuft es aktuell rund beim nächsten FCM-Gegner. Und ein ehemaliger Magdeburger traf an diesem Wochenende. Um diese Themen geht es bei den Schlaglichtern zum Unterhaus.