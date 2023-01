FCM mit gemischten Gefühlen in die Rückrunde

Der 1. FC Magdeburg hat die Vorbereitung abgeschlossen. So beurteilt Trainer Christian Titz die Situation seiner Elf vor dem Start in die zweite Saisonhälfte.

Magdeburg - Nach dem 2:2 (2:2)-Remis im abschließenden Testspiel am Freitagabend bei Legia Warschau liefen sich die Fußballer des 1. FC Magdeburg in der Kälte noch aus und blieben eine Weile auf dem Platz. Danach ging es für die Blau-Weißen geschlossen in die deutlich angenehmeren Katakomben. Und in den Innenräumen fühlte sich auch Christian Titz zunehmend wohler.