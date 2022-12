Kommentar: Moritz Leitner könnte beim FCM zeigen, was für ein brillanter Spieler er ist

Am 1. Januar öffnet das Transferfenster. Eine spannende Zeit für den 1. FC Magdeburg, der sicherlich zugreifen und Spieler verpflichten wird. Reporter Nico Esche wünscht sich vor allem einen ganz besonderen Spieler an die Elbe.

Würde gut zum 1. FC Magdeburg passen: Moritz Leitner, hier in der Fotomontage im Trikot vom FCM.

Magdeburg - Es darf davon ausgegangen werden, dass sich der 1. FC Magdeburg in dieser Winter-Transferperiode neue Spieler ins löchrige Boot holen wird. Es gilt den so hart erkämpften Aufstieg zu verteidigen, dafür braucht es neue Kräfte. Spieler mit Erfahrung und der Attitüde, sich für seinen Arbeitgeber zerreißen zu wollen. Von allen Spielern, deren Namen durch die Gerüchteküche wabern, gibt es einen, der mich am meisten elektrisiert: Moritz Leitner.

BVB, VfB ... FCM?

Moritz Georg Leitner, eines der größten deutschen Talente seiner Zeit, krönte sich mit dem BVB zum Meister, ackerte unter Trainer-Urgestein Huub Stevens beim VfB Stuttgart und legte dem späteren Stürmer-Star Ciro Immobile im Trikot von Lazio Rom auf.

Heute ist Moritz Leitner vertragslos – und gereift.

Mit seinen erst 30 Jahren blickt er auf eine lange Karriere zurück und könnte problemlos in der Zweiten Bundesliga mithalten. Seine Pässe lassen wie damals mit der Zunge schnalzen, die Dribblings verzaubern immer noch, die Grätschen sitzen.

Vor allem denkt er als „Achter“ im Zentralen Mittelfeld vorrangig defensiv, was die Balance beim Titz-typischen, offensiv geprägten Mittelfeld ausgleichen kann. Oder auf den FCM gemünzt: Leitner ist der Mann für den nach vorne so dringend benötigten vorletzten Pass, nach hinten für die so dringend gebrauchte Absicherung.

Leitner zum FCM? Profitabel für beide Seiten

Leitner würde den Magdeburgern eine Stange Geld kosten. Immerhin reihen sich in seiner Vitrine die Trophäen der Deutschen-, der Schweizer- und der englischen Zweitliga-Meisterschaft. Gründe das Portmonee weit aufzumachen.

Doch, der 30-Jährige hat das Zeug, zum Retter des strauchelnden und so hoch ambitionierten Traditionsclubs zu werden. Das einstige "Wunderkind" und der heute gestandene Spieler bekäme beim abstiegsbedrohten FCM die Möglichkeit zum Fanliebling zu avancieren. Und zu zeigen, was für ein brillanter Spieler er mal war – und heute noch sein kann.