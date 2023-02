Magdeburg / Kiel - Am Sonnabend gastiert der 1. FC Magdeburg bei Holstein Kiel. Die Volksstimme fasst das Hinspiel zusammen und zeigt die sportliche Lage des kommenden Gegners auf.

FCM gegen Kiel: So verlief das Hinspiel



An das Hinspiel wird sich der FCM – und allen voran Verteidiger Jamie Lawrence – gewiss ungern zurückerinnern. In der heimischen MDCC-Arena unterlagen die Blau-Weißen den „Störchen“ mit 1:2. Nachdem Jason Ceka den anfänglichen Rückstand durch Marco Komenda noch hatte ausgleichen können, sorgte ein Lawrence-Aussetzer für den Wendepunkt.



Der junge Innenverteidiger foulte Steven Skrzybski im Strafraum und verursachte damit nicht nur einen Strafstoß, sondern sah dafür auch die Gelb-Rote Karte. Die erneute Führung vom Elfmeterpunkt durch Benedikt Pichler ließen sich die Kieler in Überzahl nicht mehr nehmen. So musste der Aufsteiger trotz einer weitestgehend ansprechenden Leistung Lehrgeld bezahlen.

Holstein Kiel: Wie ist die sportliche Lage?

Das Kieler „Standard-Ergebnis“ der vergangenen Wochen lautet 2:1 – in beide Richtungen. Zum Rückrunden-Auftakt landeten die „Störche“ einen 2:1-Heimerfolg über Greuther Fürth, in der vergangenen Woche unterlagen sie dann dem 1. FC Kaiserslautern (wie zuvor schon in Testspielen gegen Arminia Bielefeld und Hannover 96) mit 1:2.

An den wechselhaften Leistungen im Saisonverlauf liegt es auch, dass die KSV Holstein zwar einen soliden achten Tabellenplatz belegt, jedoch bisher noch nicht – wie von manchen Experten erwartet – ganz oben angreifen konnte.

Vor dem Rückspiel gegen den FCM gab es auch noch schlechte Nachrichten für „Störche“-Trainer Marcel Rapp: Angreifer Kwasi Okyere Wriedt fällt mit einer Innenbandverletzung aus. Auch Komenda und Pichler, die sich bei der Hinrunden-Begegnung für die Kieler Treffer verantwortlich zeigten, waren zuletzt nicht mit der Partie.