Christian Beck: Vorsicht vor Arminia Bielefeld

Magdeburg/Bielefeld - Der 1. FC Magdeburg spielt am Sonntag sein letztes Hinrundenspiel dieser Zweitliga-Saison gegen Arminia Bielefeld. Nach dem verlorenen Spiel gegen den Tabellenersten, den SV Darmstadt, geht es nun gegen den Tabellenletzten. Mit der Spielweise vom FCM, wuselig im Angriff und stabil in der Verteidigung, kann der Club jeden Verein schlagen.

Doch Vorsicht: Für den FCM wird das Spiel gegen Bielefeld eines der schwersten in dieser Saison. Denn gegen den Tabellenletzten zu gewinnen, ist für viele ein Muss. Das erhöht den Druck auf die FCM-Spieler und macht diese Partie, das auch noch das dritte Spiel in einer Woche ist, zu einem der härtesten.

Klar, Bielefeld hat bisweilen viele Fehler gemacht, aber sie hatten auch viel Pech. Die Ostwestfalen, so könnte man meinen, ist eine vermeintlich einfache Mannschaft. Vermeintlich. Denn in der Zweiten Liga gibt es kein Fallobst, jeder Gegner wird dir alles abverlangen. Der Club wird das letzte Spiel vor der Winterpause positiv gestalten wollen. Alles raushauen und den Gegner ernst nehmen – um am Ende über der Linie stehenzubleiben.