FCM: Die bittere Rolle von Tim Boss als "Nummer 2"

Magdeburg - Das Dasein als Ersatztorhüter ist oftmals extrem bitter. Da vertritt der sonst bankdrückende Torwart seinen bevorzugten Kollegen und macht einen guten Job. Und dann ist die etatmäßige Nummer eins wieder fit. Für die Nummer zwei heißt das meist: Sie muss wieder draußen sitzen. Genau so ergeht es aktuell Magdeburgs Tim Boss.

Beim enttäuschenden 0:2 gegen Eintracht Braunschweig absolvierte er sein zweites Spiel im deutschen Unterhaus, das erste machte er 2020 für Dynamo Dresden.

Aber nun ist FCM-Stammkeeper Dominik Reimann nach seiner Erkältung wieder genesen. Somit wird er und nicht Boss an diesem Sonntag in der 2. Bundesliga auswärts beim Hamburger SV das Tor hüten (13.30 Uhr/Sky).

Aus nachvollziehbaren Gründen: Denn Blau-Weiß braucht in der derzeit ganz schwierigen Situation nicht auch noch eine Torwart-Diskussion, und vor allem überzeugt Reimann in dieser Saison bislang – als einer von ganz wenigen FCM-Akteuren.

FMC und Boss: Erstes Pflichtspiel für den Club

Der 0:2-Rückschlag gegen Eintracht Braunschweig jüngst war jedoch ganz und gar nicht auf das Fehlen von Reimann zurückzuführen. Gegen die Niedersachsen offenbarte Magdeburg zu viele und riesige Probleme. Aber das Torwartspiel war keines davon.

Und das, obwohl Boss erstmalig für den FCM in einem Pflichtspiel auflief, also von Spielpraxis keine Rede sein konnte. Doch auch ohne Spielpraxis überzeugte der 29-Jährige. Er selbst war mit seiner Leistung ebenfalls zufrieden.

Von Unsicherheit war nichts zu sehen. Boss bestätigte: „Nervös war ich nicht, es war absolute Vorfreude da.“ Bei einer Ecke in der ersten Halbzeit verschätzte er sich – folgenlos. Ansonsten zeigte der Torwart, warum er im Sommer geholt wurde und Trainer Christian Titz keine Bedenken hat, wenn er ihn bringen muss: Boss ist spielstark und so gemacht für die Philosophie von Titz. Und er weiß, was der Coach sehen will: „Denn seit dem Vorbereitungsstart habe ich das ja kennengelernt.“

„Letzlich fressen wir hier zwei Dinger, was mich aufregt.“ Tim Boss über das Spiel gegen Eintracht Braunschweig

Tatsächlich konnte Boss einem am Sonnabend leidtun. Er parierte klasse – unter anderem direkt nach dem 0:1 einen brandgefährlichen Schuss von Eintracht-Neuzugang Anthony Ujah (53.). Und Boss dirigierte und versuchte so, seine Vorderleute zu sortieren.

Aber diese ließen den Schlussmann teilweise ganz schön im Stich, weil sie sich viel zu einfach auskontern ließen. Auch bei den beiden Gegentoren. Boss: „Letztlich fressen wir hier zwei Dinger, was mich aufregt.“

Die Gegentore und die Niederlage abwenden konnte Boss nicht. Aber er verhinderte zumindest eine noch höhere Pleite. Doch das war am Ende gar nichts wert. Und das spielte somit auch für den Keeper nach Abpfiff keine Rolle.

FCM: Tim Boss will weiter angreifen

Wie seine Kollegen ärgerte er sich sehr über die Niederlage: „Es ist einfach bitter, dass wir hier 0:2 verlieren.“ Zumal es einen Torwart immer nervt, wenn er hinter sich greifen muss. Oder wie Boss sagte: „Du willst natürlich die Null halten.“

In Hamburg wird er nun also wieder auf der Bank Platz nehmen. Der 1,86 Meter große Keeper nimmt diese Rolle an. Und für ihn war bei seinem Wechsel an die Elbe im Sommer klar, „dass ich erst mal hinten dran bin“. Denn Reimann war ja bereits im Aufstiegsjahr ein top Rückhalt.

Jetzt möchte sich Boss weiter mit Vollgas im Training präsentieren und über Trainingsspiele Praxis sammeln. Damit er auf den Punkt da ist, sollte er wieder gebraucht werden. So ist es nun mal, das Dasein als Ersatztorhüter.