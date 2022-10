FCM gegen BTSV - Titz lobt, Magdeburg mit Top-Besetzung

Der 1. FC Magdeburg spielt in der 2. Bundesliga am Samstag gegen Eintracht Braunschweig. Die wichtigsten Infos aus der Pressekonferenz am Donnerstag, kurz und kompakt.

Magdeburg - Man möchte die Intensität, die Eintracht Braunschweig auf den Platz bringt, annehmen. Das sagt FCM-Cheftrainer Christian Titz am Donnerstagnachmittag bei einer Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den BTSV. Besonders im Auge behalten wird der FCM zwei Angreifer der Niedersachsen.

Immanuel Pherai und Anthony Ujah sammelten allein in dieser Saison gemeinsam zwölf Scorer-Punkte. Wie will der FCM die beiden stoppen? Titz: „Indem man in die Zweikämpfe geht“. Er gibt zu bedenken, dass nicht nur die beiden gefährlich werden. Immerhin gebe es da noch einen Lion Lauberbach.

Man wolle gegen den BTSV „wenig zulassen“, so Titz, etwa so wie gegen den SV Sandhausen. Der Cheftrainer will aber nicht zu viel an Sandhausen denken, sagt er auf der Pressekonferenz. Mit Blick auf Samstag verrät er: „Ich sehe zwei Mannschaften, die Aktivität auf den Platz bringen“.

FCM gegen BTSV: Titz zufrieden

Im Training habe der Zweitliga-Coach sein Team viele „Bausteine“ trainieren lassen. Er blickt auf eine „absolut intakte Mannschaft mit einem guten Mannschaftsgefühl“. Niemand ließe seinen Kopf nach einer Niederlage hängen.

Nach zwei Heimsiegen in Reihe soll nun der dritte beim 1. FC Magdeburg folgen. Christian Titz wünscht es seiner Mannschaft: „Ich finde, dass sie seit Wochen viele Dinge richtig gut machen“. Vor allem mit den eigenen Fans in der MDCC-Arena soll ein Sieg das dritte Mal hintereinander gelingen. Titz: „Die fantastischen Fans sind der zwölfte Mann im Rücken“.

FCM: Piccini und Bell Bell könnten spielen

Positiv: Abwehr-Routinier Cristiano Piccini trainierte nach seiner Verletzung wieder mit der Mannschaft. „Es sieht gut aus“, so der FCM-Trainer über den Abwehrspieler. Auch der zuvor angeschlagene Leon Bell Bell könnte zurück in die Startaufstellung, er sei „völlig problemfrei“.

Ausfallen werden Florian Kath, Maximilian Franzke, Leon Schmökel und Belal Halbouni.

Insgesamt werden 24.300 Menschen die Magdeburger Arena fluten, davon 2900 aus der Partnerstadt Braunschweig.