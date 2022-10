FCM gegen HSV: Krisen-Klub gegen Liga-Titan - Die Analyse von Jeremy Buß

Der 1. FC Magdeburg reist elbabwärts zum Hamburger SV. So hart wird das Match wirklich: Experte Jeremy Buß analysiert den FCM-Gegner bis ins kleinste Detail.

Magdeburg/Hamburg - Wenn am Sonntag in Hamburg der 1. FC Magdeburg im Volksparkstadion auf den HSV trifft, dann wird es seit mehreren Wochen das erste Spiel aus Club-Sicht sein, in dem der Gegner eine ähnliche spielerische Herangehensweise vorweist und eher selten über tief stehende Abwehrreihen agiert.

Wie der FCM, läuft auch der HSV zumeist mit einem 4-3-3-System auf, in welchem Robert Glatzel die äquivalente Position von Luca Schuler einnimmt, Jonas Meffert die tiefe Sechs bespielt und mit Sonny Kittel ein Flügelstürmer in Spielmacherrolle funktioniert.

FCM gegen HSV: Der Hamburger SV in Zahlen. Grafik: Jeremy Buß

Beide Teams versuchen grundlegend dominant auf dem Feld aufzutreten und können beide mehr als 60 Prozent Ballbesitz vorweisen. Nach Ballverlust wird eine zielstrebige Rückeroberung des Spielgeräts durch eine relativ hochstehende Abwehrkette angestrebt und lange Bälle sind in der eigenen Herangehensweise eher eine geringe Option.

FCM und HSV: Wo sind die Unterschiede?

Worin bestehen also die Unterschiede beider Teams, sodass der HSV am oberen Ende und der 1. FC Magdeburg am unteren Ende der Tabelle vorzufinden ist?

Der HSV kann ein deutlich schnelleres Aufbauspiel vorweisen: Mehr Tempo in den Passaktivitäten und eine konsequente Strafraumbesetzung sorgen dafür, dass die Hamburger wesentlich mehr Druck aus den eigenen Angriffen kreieren können und letztlich bedeutend häufiger im Strafraum zu Ballaktionen kommen.

FCM gegen HSV: Wie schießt der HSV seine Tore? Grafik: Jeremy Buß

In Zahlen stellt sicher dieser Zusammenhang folgendermaßen dar: Während der FCM zu durchschnittlich 5,6 Schussversuchen innerhalb des Strafraums und 1,3 erwarteten Toren pro Spiel kommt, sind es beim Hamburger SV 8,5 Versuche in der Box und deutlich höhere 1,6 erwartete Tore.

Noch deutlicher wird der Umstand, wenn man bedenkt, dass der FCM in den Spielen gegen Regensburg, Sandhausen und Braunschweig sogar nur magere 2,3 Abschlüsse (pro Spiel) innerhalb des gegnerischen Sechzehners vorweisen konnte.

HSV: Kittel-Glatzel-Tor

Eine Methode, mit welcher der HSV häufig konkrete Gefahr ausstrahlen kann, sind Flanken auf ihren Mittelstürmer Robert Glatzel. Der großgewachsene Angreifer erzielte in dieser Spielzeit bereits sieben Saisontore, davon drei per Kopf. Dafür hat er auch zumeist zahlreiche Gelegenheiten, denn die Hamburger Flügelspieler flanken durchschnittlich 20,5 Mal pro Spiel und finden in 37 Prozent der Versuche letztlich auch den eigenen Mitspieler.

Robert Glatzel vom Hamburger SV (l.) ist eine Macht in der Luft. Foto: Imago

Die beiden Schlüsselspieler für Hereingaben über Außen sind Jean-Luc Dompé (7,9 Flankenversuche pro Spiel) und Sonny Kittel (52 Prozent Flankenpräzision).

Ein Grund, warum die Flanken beim Hamburger SV vielversprechender als in Magdeburg sind, obwohl beide Teams nur mit einem großen Stürmer spielen, ist, dass beim HSV stets mindestens ein Flügelspieler ebenfalls versucht, bei Flankensituationen in den Sechzehner vorzudringen und sich als Anspielstation anzubieten.

Lesen Sie auch: FCM gegen HSV: Zigtausend Fans zum Marsch in Hamburg aufgerufen

Vorsichtig sollte der FCM auch dabei sein, wenn er den HSV in Umschaltsituationen versetzt: Mit Ransford-Yeboah Königsdörffer, Bakery Jatta und Jean-Luc Dompé besitzen die Hamburger viel Tempo für derartige Situationen und kommen durchschnittlich in 35 Prozent ihrer Kontersituationen auch zum Torabschluss.

Jeremy Buß

Datenjournalist und Fußballexperte Jeremy Buß kommt gebürtig aus Magdeburg. Sein Interesse an der Analyse von Fußballdaten und Taktiken entstand aus der Leidenschaft als FCM-Fan, mehr über die Art und Weise des Clubs auf dem Platz zu erfahren und der Neugier, welche Eigenschaften und Stärken Neuzugänge beim FCM einbringen könnten. Seit mehr als zwei Jahren postet Buß unter dem Namen „virtualfootball magdeburg“ Analysen, Statistiken und Recherchen rund um den FCM und auf allen gängigen Social-Media-Plattformen.