FCM gegen HSV: Zigtausend Fans zum Marsch in Hamburg aufgerufen

Die FCM-Ultras von "Block U" rufen zum Fanmarsch in Hamburg auf. 2018 marschierten Club-Anhänger in die MDCC-Arena vor dem Spiel gegen den 1. FC St. Pauli.

Magdeburg - Die Stimmung der Fans vom 1. FC Magdeburg in drei Worten: Jetzt erst recht! Denn nach den bitteren Niederlagen gegen Sandhausen und Braunschweig steht das Auswärtsspiel für Blau-Weiß gegen den Hamburger SV an. Das Highlight-Spiel gegen den Liga-Titan: Für die Clubfans ein Grund zum gemeinsamen Marschieren.

FCM-Ultras rufen zu Fan-Marsch auf

Die Elbestadt im hohen Norden muss sich auf viele Tausend FCM-Anhänger einstellen. Binnen weniger Stunden waren alle 5000 Gästetickets ausverkauft. Es heißt, dass sich Fans bereits HSV-Heimtickets krallen, um das Spiel zu sehen.

Lesen Sie auch: FCM und das Spielsystem: Warum Braunschweig ein Vorbild sein kann

Erst reißen sich die Fans um Tickets, jetzt rufen die FCM-Ultras von „Block U“ zum gemeinsamen Fanmarsch auf.

FCM gegen HSV: Treffpunkt in Hamburg

Unter dem Credo: „In Scharen ziehen wir durchs Land!“, laden die Ultras ab 10.30 Uhr am Parkplatz an der Trabrennbahn Bahrenfeld in Hamburg alle Auswärtsfahrer vom Club ein. „Hier wollen wir uns gemeinsam auf das Spiel einstimmen und dann lautstark zum Gästeblock im Volksparkstadion marschieren“, heißt es auf der Block U-Homepage.

Das Plakat zum Fanmarsch von den FCM-Ultras von Block U: Der Treffpunmkt für den Marsch zum Volksparkstadion in Hamburg. Screenshot: block-u.de

Was „uns alle eint“, so die Ultras, sei „die Sehnsucht, noch einmal so einen geilen Spielausgang inklusive utopischem Torjubel wie im April 2019 zu erleben“. Damals gewann der damalige Zweitligaaufsteiger 1. FC Magdeburg gegen den HSV mit 1:2 in der letzten Sekunde und brachte das Volksparkstadion zum Beben.