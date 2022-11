Magdeburg - Das 2:1 beim 1. FC Nürnberg war für den 1. FC Magdeburg und Jason Ceka kräftezehrend. Dennoch hatte der 22-Jährige genug Energie in den Beinen für einen letzten Zwischensprint in Richtung Gästeblock. Vor diesem gliederte sich der Offensivmann schnellen Schrittes in die Jubelkette seiner Mitspieler ein und feierte nicht nur den Sieg, sondern auch den Sprung auf den 13. Platz in der 2. Bundesliga.