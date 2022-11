Die 2. Bundesliga setzt zum Endspurt an. Zwei Hinrunden-Spiele bestreitet der 1. FC Magdeburg noch vor dem Jahreswechsel. Connor Krempicki freut sich auf die beiden Partien.

Noch zwei Hürden in der Hinrunde – Spitzenreiter Darmstadt zu Hause und auswärts bei Schlusslicht Bielefeld: Der FCM und Connor Krempicki (beim Ball), hier gegen Heidenheims Lennard Maloney.

Magdeburg - „Wir haben das Selbstvertrauen zurück. Dass wir das Ding gezogen haben, war sehr wichtig – und so kann es weitergehen.“ Connor Krempicki war nach dem 2:1-Erfolg beim 1. FC Nürnberg total euphorisiert. Aber seine Gefühlslage verwundert kaum, denn der Mittelfeldmann hat sich mit dem 1. FC Magdeburg im Abstiegskampf in den vergangenen drei Spielen, in denen Blau-Weiß sieben Zähler holte, zurückgemeldet.