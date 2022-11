1:1 gegen Heidenheim: Torschütze Tatsuya Ito trotz seines ersten Zweitliga-Treffers nicht vollkommen zufrieden

Magdeburgs Kai Brünker (links) und Tatsuya Ito (rechts) schrien ihre Freude aus. Der späte Ausgleichstreffer des 1. FC Magdeburg zeigte einmal mehr, was im Fußball mit Unnachgiebigkeit möglich ist.

Magdeburg - Tatsuya Ito lächelte nur zaghaft, als er am vergangenen Freitagabend nach dem 1:1 (0:1) gegen den 1. FC Heidenheim in die Mixed Zone ging. Dabei hatte er zuvor seinen ersten Zweitliga-Treffer erzielt und dem FCM somit einen Punkt gerettet. Angekommen bei den Pressevertretern, betonte der Außenstürmer: „Natürlich freue ich mich am Ende über den Punkt.“ Doch er sagte dies alles andere als überschwänglich. Denn voll zufrieden war der 25-Jährige mit dem Ergebnis beileibe nicht.