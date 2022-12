FCM-Coach Christian Titz verlängert seinen Vertrag

Magdeburg - Christian Titz bleibt auch über die aktuelle Saison hinaus Trainer des 1. FC Magdeburg. Der 51-Jährige hat seinen Vertrag beim Zweitligisten verlängert. Darüber informierten die Blau-Weißen am Mittwoch. Allerdings machten sowohl der Coach als auch FCM-Sportchef Otmar Schork keine Angabe zur Laufzeit des neuen Kontraktes.

„Es ist ein starkes Zeichen von Christian Titz, sich gerade in der schwierigen Situation nach Beendigung der Vorrunde klar zum FCM zu bekennen“, sagte Schork.

Dies werde der Mannschaft und dem gesamten Umfeld einen zusätzlichen Schub im Kampf um den Klassenerhalt geben. Der geht am 27. Januar bei Fortuna Düsseldorf weiter. Die Magdeburger belegen nach der Hinrunde den 17. Tabellenplatz.

Titz war im Februar 2020 als Nachfolger von Thomas Hoßmang verpflichtet worden und hatte den FCM in der damaligen Saison zum Klassenerhalt in Liga drei geführt. Ein Jahr später feierte er mit den Fans den Aufstieg in die 2. Bundesliga.