Historischer Aufruf! 10.000 FCM-Fans nach Hannover

Magdeburg - Die „Aktion 10.000“ poltert durch das Internet. Der Name ist Programm, die aktive Fanszene vom 1. FC Magdeburg ruft 10.000 Anhänger der „Größten der Welt“ auf. Blau-Weißes Marschziel: Das Niedersachsenstadion in Hannover.

Am 26. Februar 2023 gastiert der FCM im Zweitliga-Duell bei Hannover 96. Für Block U soll es das größte Auswärtsspiel für den FCM seit dem Mauerfall werden!

Block U macht mobil

Die aktive Fanszene stecke laut ihrem Aufruf vom Montag bereits mitten in der Vorbereitung für das kommende Spiel gegen die Niedersachsen. Was genau geplant ist, ungewiss. Dennoch motiviert Block U die FCM-Fans, wie selten zuvor: FCM-Anhänger sollen so schnell wie möglich bei den Tickets zugreifen. Denn, je eher das Kontingent aufgebraucht sei, so die Hoffnung der Fanszene, desto höher die Chancen, zusätzliche Ticket-Anteile freizuschaufeln.

Das Niedersachsenstadion bietet den Gästefans – regelkonform – rund 4400 Plätze. Zu wenig, wenn es nach dem Geschmack der Block U-Mitglieder geht: „Der große 1. FCM hinterlässt seine Visitenkarte deutschlandweit und auch unsere Fanszene will wieder für ein großes Ausrufezeichen sorgen“.

Fans von Hannover 96 feiern mit ihrer Mannschaft den Sieg gegen den 1. FC Magdeburg. Der Verein gewann in der MDCC-Arena mit 0:4. Foto: IMAGO / Christian Schroedter

Der Aufmarsch kann auch als deutliche Antwort nach der heftigen Pleite gegen den niedersächsischen Nachbarn gelesen werden. Der FCM verlor das Hinspiel gegen Hannover 96 mit 0:4 - und das Zuhause. Nach dem Match kam es zu heftigen Ausschreitungen.

FCM gegen Hannover 96: Vorverkauf gestartet

Die deutschlandweit bekannte FCM-Fanszene mobilisierte bereits bei den Auswärtsspielen gegen die Zweitliga-Konkurrenz Hamburger SV und den 1. FC Nürnberg. Allein nach Hamburg reisten Zigtausende, rund 8000 davon fanden Einlass in das Hamburger Stadion und brachten dem Fußballtempel zum Beben.

Am 17. Januar startet der Ticket-Vorverkauf für das Spiel gegen Hannover 96. Erreicht Block U sein Ziel von 10.000 mitreisenden FCM-Fans? Wenn ja, wäre es eine der größten Auswärts-Fanaufmärsche dieser Zweitligasaison – über alle Vereine hinweg.