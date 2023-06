Magdeburg - Spätestens sein Tor 1974 bei der WM in Hamburg gegen den späteren Weltmeister Bundesrepublik Deutschland verlieh dem damaligen FCM-Stürmer Jürgen Sparwasser Legendenstatus. Am morgigen Sonntag feiert der gebürtige Halberstädter in seiner Wahlheimat Bad Vilbel bei Frankfurt/Main seinen 75. Geburtstag.

