Christian Titz in Jubelpose: Kein ungewöhnliches Bild in viereinhalb Jahren beim FCM.

Magdeburg - Als er kam, war der 1. FC Magdeburg am Boden. Als er ging, klopfte der Verein ans Tor zur Bundesliga. Christian Titz hat an der Elbe in seiner mehr als vierjährigen Amtszeit beeindruckend gute Entwicklungsarbeit geleistet. Doch der Weg nach oben verlief nicht linear. Auch Täler galt es gemeinsam zu durchschreiten, ehe der FCM zu einem der spektakulärsten Zweitligisten wurde.