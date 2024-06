2. Bundesliga Abschied im zweiten Anlauf: Hintergründe zur Personalie Elfadli

Im Vorjahr ließ der 1. FC Magdeburg Elfadli nicht gehen. Nun bahnt sich aber ein Wechsel zum Hamburger SV an. Derweil will der FCM Neuzugang El-Zein langsam an Liga zwei heranführen.