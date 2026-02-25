Der 1. FC Magdeburg und Ado Onaiwu, das passte nicht. Nun wurde der Stürmer in seiner Heimat als Zugang präsentiert und sprach über sich und seinen Wechsel.

Magdeburg - Beim 1. FC Magdeburg kam er sportlich nie an, nach nur einem halben Jahr trennten sich die Wege von Ado Onaiwu und dem Zweitligisten wieder. Seit Dienstag hat der Stürmer einen neuen Club gefunden und auch über seine kurze FCM-Zeit gesprochen.