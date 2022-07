Alexander Bittroff nimmt den FCM in die Pflicht

Der 1. FC Magdeburg hat eine junge Mannschaft in der 2. Bundesliga. Dort will der Aufsteiger schnell Fuß fassen. Routinier Alexander Bittroff erklärt, wie das gelingen soll.

Magdeburg - Alexander Bittroff muss es ja wissen, wenn er die klaren Fehler des 1. FC anspricht und Besserungsvorschläge macht – in der 2. Bundesliga. Dort stehen in der Vita des 33-Jährigen mittlerweile 168 Einsätze. So viel Praxis im Unterhaus wie der Innenverteidiger hat bei den Blau-Weißen noch keiner gesammelt. Schließlich haben FCM-Cheftrainer Christian Titz und Otmar Schork, Geschäftsführer Sport, ein junges und hungriges Team geformt, das bereit für Liga zwei sein soll. Der Kader lernt täglich dazu und zeigte beim 1:2 gegen Fortuna Düsseldorf gute Ansätze. Diese müssen laut Abwehrchef Bittroff nur noch optimiert werden, um in der neuen Spielklasse schnellstmöglich anzukommen.