Alexander Bittroff nimmt den FCM in die Pflicht

Der 1. FC Magdeburg hat eine junge Mannschaft in der 2. Bundesliga. Dort will der Aufsteiger schnell Fuß fassen. Routinier Alexander Bittroff erklärt, wie das gelingen soll.

Will die jungen Kollegen wie Julian Rieckmann (l.) mit seiner Erfahrung von fast 170 Zweitliga-Einsätzen ans Unterhaus heranführen, um Fehler zu minimieren: FCM-Abwehrchef Alexander Bittroff.

Magdeburg - Alexander Bittroff muss es ja wissen, wenn er die klaren Fehler des 1. FC anspricht und Besserungsvorschläge macht – in der 2. Bundesliga. Dort stehen in der Vita des 33-Jährigen mittlerweile 168 Einsätze. So viel Praxis im Unterhaus wie der Innenverteidiger hat bei den Blau-Weißen noch keiner gesammelt.