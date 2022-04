Alexander Bittroff will mit dem FCM feiern

Es könnte am Sonntag eintreten. Dem 1. FC Magdeburg winkt im Heimspiel gegen den FSV Zwickau der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Auch FCM-Verteidiger Alexander Bittroff will diesen Schritt perfekt machen.

Magdeburg - Dem 1. FC Magdeburg stand am Ostersonntag eine entspannte Rückreise bevor. Und die dreistündige Fahrt wurde gleich im doppelten Sinne versüßt. Zum einen feierte der Tabellenführer der 3. Liga einen turbulenten 5:4-Erfolg beim SC Verl. Auf der anderen Seite verkündete Alexander Bittroff noch eine private frohe Botschaft. Sie passte ideal in die positive Gefühlswelt der Blau-Weißen, denen am Sonntag der Aufstieg in die 2. Bundesliga winkt.