FCM-Stammkraft gibt Einblicke Zwangspause, Teamchemie, DFB-Pokal: Nollenberger zieht erstes Zwischenfazit
Zuletzt konnte Alexander Nollenberger beim 1. FC Magdeburg nicht voll dabei sein. Doch nun geht es ihm besser, erzählt er. Der Akteur spricht zudem über sein Studium und den Saisonstart.
Aktualisiert: 27.08.2025, 17:27
Magdeburg – Alexander Nollenberger ist zwar erst 28, ans Karriereende denkt er also beileibe noch nicht. Und doch hat der Akteur des Zweitligisten 1. FC Magdeburg schon eine Vorstellung davon, wie die Zeit nach der Laufbahn aussehen soll.