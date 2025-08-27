FCM-Stammkraft gibt Einblicke Zwangspause, Teamchemie, DFB-Pokal: Nollenberger zieht erstes Zwischenfazit

Zuletzt konnte Alexander Nollenberger beim 1. FC Magdeburg nicht voll dabei sein. Doch nun geht es ihm besser, erzählt er. Der Akteur spricht zudem über sein Studium und den Saisonstart.