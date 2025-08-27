weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. 1. FC Magdeburg
    4. >

  4. 1. FC Magdeburg: Alexander Nollenberger über Zangspause, Teamchemie und Studium

FCM-Stammkraft gibt Einblicke Zwangspause, Teamchemie, DFB-Pokal: Nollenberger zieht erstes Zwischenfazit

Zuletzt konnte Alexander Nollenberger beim 1. FC Magdeburg nicht voll dabei sein. Doch nun geht es ihm besser, erzählt er. Der Akteur spricht zudem über sein Studium und den Saisonstart. 

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 27.08.2025, 17:27
In der vorherigen Saison absolvierte Alexander Nollenberger 30 Zweitliga-Partien für den FCM.
In der vorherigen Saison absolvierte Alexander Nollenberger 30 Zweitliga-Partien für den FCM. (Foto: Franziska Gora)

Magdeburg – Alexander Nollenberger ist zwar erst 28, ans Karriereende denkt er also beileibe noch nicht. Und doch hat der Akteur des Zweitligisten 1. FC Magdeburg schon eine Vorstellung davon, wie die Zeit nach der Laufbahn aussehen soll.