Bisher war der 1. FC Magdeburg noch nie Primus in der 2. Liga. Das könnte sich gegen Braunschweig ändern. Im Rahmen des Spiels sind Aktionen zum Gedenken an die Opfer des Anschlags geplant.

Alles Wichtige vorab: So ist die Lage vor der FCM-Partie gegen Braunschweig

Trainer Christian Titz präsentierte am Donnerstag das Sondertrikot.

Magdeburg - Von der Tabellenspitze des Unterhauses grüßen – dieses Glücksgefühl empfanden 17 der aktuellen 18 Zweitligisten schon einmal. Magdeburg ist somit das einzige Team, das noch nicht in diesen Genuss kam. Doch mit einem Sieg gegen Eintracht Braunschweig an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky) und einem Punkteverlust des Hamburger SV am Sonnabend bei Hertha BSC könnte der 1. FC Magdeburg erstmals ein Wochenende als Primus beenden. „Die Motivation ist hoch, uns mit einem Heimsieg zu belohnen“, betont Trainer Christian Titz.