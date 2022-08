Nach 0:4 Niederlage gegen Hannover 96: FCM-Kapitän Amara Condé ist mit zwei Faktoren besonders unzufrieden

Nicht nur in diesem Zweikampf gegen Fabian Kunze (Hannover 96, l.) in Bedrängnis – sondern mit dem 1. FC Magdeburg auch in der 2. Bundesliga unter Druck: FCM-Kapitän Amara Condé. Der 25-Jährige und Blau-Weiß stehen nach fünf Ligaspielen auf dem Relegationsplatz 16.

Foto: Eroll Popova