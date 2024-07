Amara Condé ist künftig in den Niederlanden am Ball.

Bad Wörishofen (vs) - Jetzt ist es offiziell: Amara Condé verlässt nach drei Jahren den 1. FC Magdeburg. Der 27-Jährige wechselt zum SC Heerenveen in die Niederlande und wird dort künftig in der ersten Liga spielen. FCM-Sportchef Otmar Schork erklärte in einer Mitteilung des Vereins zum Abgang: „Nach dem Saisonende fand ein Gedankenaustausch mit Amara statt, in dem er den Wunsch äußerte, nochmals eine neue Herausforderung angehen zu wollen. Mit dem SC Heerenveen gab es eine Einigung für eine vorzeitige Vertragsauflösung.“

Condé kam im Sommer 2021 zu den Blau-Weißen. Er bestritt zunächst 37 Partien in der 3. Liga und stieg mit dem Club in die 2. Bundesliga auf. Dort kam er zu 58 Einsätzen, erzielte vier Tore und bereitete fünf Treffer vor. Aber nicht nur auf dem Platz entwickelte sich Condé zu einer Persönlichkeit, in der vergangenen Saison war er der Kapitän der Mannschaft von Cheftrainer Christian Titz. Schork erklärte: „Wir hatten mit Amara auch menschlich eine tolle gemeinsame Zeit.“