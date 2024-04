Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Amara Condé zeichnet sich immer durch seine herzliche Persönlichkeit und sein warmes Lächeln aus. Doch der Kapitän des 1. FC Magdeburg hat auch eine nachdenkliche Seite an sich. Entsprechend äußert sich der 27-Jährige vom plötzlichen Tod des langjährigen FCM-Busfahrers Detlef Later (68) am jüngsten Dienstag betroffen. „Es ist eine beschissene Nachricht, war ein Riesenschock“, sagt Condé und ergänzt zu Later, der über zwei Jahrzehnte lang die Akteure der Elbestädter bei Auswärtsfahrten und Trainingslagern sicher ans Ziel brachte: „Es war immer ein Genuss mit ihm, er hatte immer einen Spruch auf den Lippen.“