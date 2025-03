Im Vorfeld des Magdeburger Spiels in Hannover hatte 96-Trainer Breitenreiter das sprachliche Bild eines Segelboots benutzt. Nach dem 0:0 ist zu resümieren: Trotz der Enttäuschung über das Remis nehmen beide Teams noch am Aufstiegsrennen teil.

Hannover. - Auch wenn am Sonnabend weder dem FCM noch Gastgeber Hannover ein Torjubel vergönnt war, brach in der Anfangsphase doch in einer Situation die Freude aus. Es lief die vierte Minute, als Magdeburgs Außenverteidiger Philipp Hercher mit seiner reaktionsschnellen Rettungsaktion den frühen Rückstand und womöglich die Pleite in der Zweitliga-Partie verhinderte. „Es zählen nicht immer nur die Tore, sondern so ein Ding ist auch mal ganz wichtig. Deshalb habe ich das ein bisschen abgefeiert“, sagte der 29-Jährige nach dem torlosem Remis und ergänzte: „Es ist geil, so der Mannschaft helfen zu können.“