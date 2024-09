Analyse der FCM-Partie in Darmstadt: Plötzlich Aufstiegsfavorit?!

Darmstadt - Gesenkte Köpfe und Frust waren beim 1. FC Magdeburg nach Duellen mit dem SV Darmstadt in der Vergangenheit der Regelfall. So hatten die Sachsen-Anhalter bis Sonnabend alle sechs Zweitliga-Partien gegen die Hessen verloren. Doch selbst der Angstgegner kann den furios agierenden FCM derzeit nicht aufhalten. Nach dem 2:1 (1:1) auf das Ende dieser schaurigen Serie angesprochen, betonte Jean Hugonet: „Es war wichtig, unseren ersten Sieg gegen Darmstadt zu holen.“ Mit Blick auf das Saisonziel vom Klassenerhalt lässt sich feststellen, dass der Club schon jetzt elf Zähler Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz hat. „Bei uns ist jeder Punkt erstmal ein Punkt gegen den Abstieg“, so Siegtorschütze Connor Krempicki passend dazu bei „Sky“.