Ungeplante Auswechslungen, überzeugende Debütanten und Reservisten, Gründe für das Verpassen eines Auswärtssiegs – wir ordnen das Unentschieden des 1. FC Magdeburg bei Erzgebirge Aue ein.

Remis in Aue: Warum der FCM-Einstand für Torschütze Breunig nur fast perfekt war

Aue – Vor dem Test bei Drittligist Erzgebirge Aue äußerte FCM-Trainer Markus Fiedler süffisant, wie er sich das Debüt von Ado Onaiwu und Maximilian Breunig vorstellt: Der Coach wünschte sich für die neuen beiden Angreifer, die jeweils eine Halbzeit symbolisch als Kapitän fungierten, ein Tor.