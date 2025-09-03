weather wolkig
  4. FCM-Remis in Aue: Warum der Einstand für Breunig nur fast perfekt war

Ungeplante Auswechslungen, überzeugende Debütanten und Reservisten, Gründe für das Verpassen eines Auswärtssiegs – wir ordnen das Unentschieden des 1. FC Magdeburg bei Erzgebirge Aue ein.

Aktualisiert: 03.09.2025, 18:14
Erzielte den Ausgleich: Neuzugang Maximilian Breunig. (Foto: PICTURE POINT)

Aue –  Vor dem Test bei Drittligist Erzgebirge Aue äußerte FCM-Trainer Markus Fiedler süffisant, wie er sich das Debüt von Ado Onaiwu und Maximilian Breunig vorstellt: Der Coach wünschte sich für die neuen beiden Angreifer, die jeweils eine Halbzeit symbolisch als Kapitän fungierten, ein Tor.