Der Magdeburger Jubel kannte nach dem Befreiungsschlag des FCM gegen Nürnberg keine Grenzen. Nun hoffen die Blau-Weißen, dass die Partie anhaltend als Brustlöser dient.

Hatten sich so sehr nah nach einem Erfolgserlebnis gesehnt: Keeper Dominik Reimann und seine Kollegen vom 1. FC Magdeburg.

Magdeburg - Baris Atik atmete nach Abpfiff erleichtert durch, küsste den Ball, schoss ihn in die Luft. Vor der Kurve schmetterten die Akteure des 1. FC Magdeburg daraufhin die Fangesänge mit. Auch Philipp Hercher, der in der ersten Hälfte nach seiner vergebenen Großchance noch verzweifelt dreingeschaut hatte, war längst zur Partylaune gewechselt. Und auch auf den Tribünen waren nach dem 3:0 (0:0) gegen den 1. FC Nürnberg weit und breit nur glückliche FCM-Anhänger zu beobachten.