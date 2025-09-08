weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Zwischenfazit In Länderspielpause: Positive Ansätze und ein großes Problem prägen den FCM-Saisonstart

Eigentlich passt beim 1. FC Magdeburg bis dato vieles in der bisherigen Saison. Wäre da nicht diese eine enorme Schwachstelle, die der Club in den Griff bekommen muss.

Von Yannik Sammert 08.09.2025, 06:00
Hoffen, dass ihr Verein beginnend mit der Partie in Bielefeld gut performt: Sportchef Otmar Schork und Trainer Markus Fiedler.
Hoffen, dass ihr Verein beginnend mit der Partie in Bielefeld gut performt: Sportchef Otmar Schork und Trainer Markus Fiedler. (Foto: Eroll Popova)

Magdeburg –  „Niemand erobert den Teutoburger Wald“. Mit diesem Spruch stimmen sich die Fans von Arminia Bielefeld bei jedem Heimspiel ein. Der Ausruf erinnert an eine historische Niederlage der Römer gegen Arminius.