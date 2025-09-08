zwischenfazit in länderspielpause Positive Ansätze und ein großes Problem prägen den FCM-Saisonstart
Eigentlich passt beim 1. FC Magdeburg bis dato vieles in der bisherigen Saison. Wäre da nicht diese eine enorme Schwachstelle, die der Club in den Griff bekommen muss.
Magdeburg – „Niemand erobert den Teutoburger Wald“. Mit diesem Spruch stimmen sich die Fans von Arminia Bielefeld bei jedem Heimspiel ein. Der Ausruf erinnert an eine historische Niederlage der Römer gegen Arminius.